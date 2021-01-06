تدريبات تأهيلية لجنش وفتحي وعلاء على هامش مران الزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد زكي

خاض الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومصطفى فتحي ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

ويعاني “جنش” من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة، بينما عاد محمود علاء للمشاركة في تدريبات الفريق بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا والتى جاءت سلبية
 
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
 

والجدير بالذكر الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.

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