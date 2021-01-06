مدير عام التحويل بشركة كارجاز: خطة لإنشاء 400 محطة للغاز الطبيعي خلال العام الجاري (فيديو)

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قال المهندس محمد النيل، مدير عام التحويل بشركة كارجاز، إنه طبقًا لتوجيهات وزير البترول المهندس طارق الملا، يتم التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي كبديل للبنزين والسولار.



وأضاف "النيل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشركة تقدم عملية متكاملة تتمثل في تحويل مركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود مع إنشاء محطات جديدة، منوهًا بأن هناك خطة طموحة لإنشاء من 350-400 محطة للغاز الطبيعي خلال العام الجاري على مستوى الجمهورية.



وتابع مدير عام التحويل بشركة كارجاز، أن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي لا يعني إلغاء دورة الوقود الأصلية وهي البنزين، وإنما يتم إضافة مكونات للغاز الطبيعي، ويكون للمستفيد الحرية في الاختيار بين استخدام الوقود العادي أو الغاز، مشددًا على أن جميع السيارات التي تعمل بالبنزين سواء ذات سعة المحرك الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة حتى سيارات الجر الرباعي يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.



ونوه، بأن التحويل للغاز الطبيعي يحقق وفرة من 7-8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب أن الغاز وقود صديق للبيئة والعوادم المنبعثة منه أقل بكثير من البنزين والسولار، إلى جانب أنه آمنه واقتصادي.

