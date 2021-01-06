راحة سلبية لحميد أحداد مهاجم الزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
حصل حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

واشتكى أحداد لشعوره ببعض الإجهاد، وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو منح اللاعب راحة سلبية خوفا من تعرضه للإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
 جدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.

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