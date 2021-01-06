الزمالك يؤكد على تركيزه لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق أن الجهاز الفني يركز حاليا في لقاء طلائع الجيش بالدوري العام، والجميع يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على طلائع الجيش وحصد الثلاث النقاط لاعتلاء الصدارة.









وخاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.









وأضاف مدير الكرة : إن الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو سيتعامل مع الوضع الحالي من إعداد اللاعبين جيدا ومواجهة ضغط المباراتين بسبب إقامة لقاء طلائع الجيش في السويس، بينما ستقام مواجهة المصري البورسعيدي في الإسكندرية والفارق بين المباراتين ثلاثة أيام فقط.





ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.



