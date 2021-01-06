مصرع أم ونجلها في حريق بمنزلهما في كفر الشيخ

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تسبب ماس كهربائي في حريق منزل بقرية الإبراهيمية التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، في وفاة "ميرفت.م" 50 عاما، ونجلها "أمجد.ج " 18 عاما، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وأخمدت النيران.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد نشوب حريق بمنزل بالإبراهيمية التابع لمركز دسوق، أدى لوفاة الأم وابنها.

وتبين من المعلومات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر رقم 89 إدارى مركز دسوق، وبالعرض على النيابة قررت تشريح الجثتين، لبيان سبب الوفاة.

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