للجلسة الثالثة علي التوالي .. تراجع مؤشر سوق البحرين 0.04% بختام التعاملات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع وذلك للجلسة الثالثة على التوالي،  وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 0.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1455.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 410.4 ألف دينار بحرينى.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.34% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.60%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%.
 
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.83% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.42%، وصعد سهمي شركة البحرين للسينما، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.87%، 0.28%، على التوالي.

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