للجلسة الثالثة علي التوالي .. تراجع مؤشر سوق البحرين 0.04% بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالى،تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 0.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1455.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 410.4 ألف دينار بحرينى.





وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.34% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.60%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%.