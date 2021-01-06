ترامب: الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات

قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، إن الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية :عطلى مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

وأعلن المرشح الديمقراطي جون أوسوف، اليوم الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا.

وقد ذكرت القناة، أن فوز المرشحين الديمقراطيين في ولاية جورجيا يمنح الأغلبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وحصلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تسجيل لمكالمة هاتفية يضغط فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.