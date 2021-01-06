لأول مرة في عام 2121 .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بختام التعاملات
الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:28 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع وذلك لأول مرة في عام 2021، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 2.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2605.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.7 مليون سهم محققة ما قيمته 356 مليون درهم من خلال تنفيذ 5065 صفقة لعدد 33 سهماً.
وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.77%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.
وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 12.92%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.21%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.44%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 77.7 مليون ورقة بقيمة 81.4 مليون درهم.