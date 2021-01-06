لأول مرة في عام 2121 .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع وذلك لأول مرة في عام 2021، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسراً 2.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2605.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 349.7 مليون سهم محققة ما قيمته 356 مليون درهم من خلال تنفيذ 5065 صفقة لعدد 33 سهماً.









وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.77%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.