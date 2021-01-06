موعد مباريات دوري القسم الرابع في بني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
تفتتح عصر الجمعة الجولة الأولى بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف للموسم 2020/2021 ، وذلك بمشاركة 4 فرق فقط وهى مركز شباب باروط ونادى سمسطا الرياضى بالإضافة الى الثنائى الجديد بالمسابقة نادى لافيينا ونادى نجوم مصر .


ويحل مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ضيفا على نظيره نادى سمسطا بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان ويسعى كلا الفريقان لتحقيق نتيجة ايجايبية بافتتاحية المسابقة ، وتقام المباراة بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل بمدينة بنى سويف .

فيما يحل فريق نجوم مصر بقيادة مديره الفنى محمد لطفى كابوريا ضيفا على نظيره فريق لافيينا بقيادة مديره الفنى عصام عيد في مباراة تشهد اهتمام كبير خاصة فى ظل الإمكانيات الفنية والمادية الكبيرة للفريقان المشاركان لاول مرة بالمسابقة .

وشهدت استعدادات الفريقان ضم العديد من العناصر المتميزة خلال الفترة الماضية بفترة الانتقالات الصيفية وذلك تجهيزا للمسابقة وأملا فى تحقيق الصعود لدورة الترقى .

ويصعد أول وثان المسابقة ببنى سويف لمواجهة أول وثان القسم الرابع بمحافظة المنيا لتحديد الفريق المتأهل للقسم الثالث.

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