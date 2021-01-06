بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في الدوري الايطالي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة ميلان اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.

وجاءت قائمة البيانكونيري على النحو التالي :-

في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: كيليني، بونوتشي، دانيلو، دي ليخت، ديميرال، دراجوسين، دي باردو، فرابوتا.

خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، فاجيولي، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دي جراسا.

ويغيب عن اليوفي في هذه الموقعة الهامة والمرتقبة الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو وذلك بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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