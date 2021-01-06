



(بالأسماء/ manpower) | الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة فقط لجميع محافظات مصر





يعد استعلام منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة جميع المحافظات من بين أكثر الخدمات الإلكترونية المطلوبة في الوقت الراهن والتي يتم تقديمها عبر المواقع الرسمية فقط وخاصة موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم السماح للمواطنين بمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة أو ما تعرف باسم “مبادرة عمال اليومية” من خلال رقم البطاقة فقط.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

قالت مصادر مسؤولة داخل وزارة القوى العاملة خلال الساعات الماضية بأنها قد قررت بصورة رسمية فتح باب الاستعلام عن مواعيد نزول الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة أمام كل المواطنين المستفيدين بها داخل مختلف المحافظات، وهذا عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الأرقام الهاتفية الخاصة بالوزارة.





وقد جاءت طريقة إجراء استعلام منحة ومبادرة عمال اليومية من خلال موقع وزارة القوى العاملة على هذا النحو التالي:





- سجل دخولك إلى موقع وزارة القوى العاملة.

- اختر خدمة الاستعلام عن مبادرة عمال اليومية برقم البطاقة.

- اكتب رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على استعلم.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص رابط مباشر يجعل كل المواطنين قادرين على إجراء الاستعلام عن مبادرة منحة العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهذا من أجل التسهيل على المواطنين المستفيدين من المنحة والتي تقدر قيمة الدفعة الواحدة فيها بنحو 500 جنيه مصري.





ويمكن الآن لكل الأشخاص الذين تحصلوا على دفعات سابقة من منحة العمالة، الدخول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا )، ومن ثم اختيار الخدمات العامة ثم الاستعلام عن مواعيد نزول الدفعات الجديدة من مبادرة عمال اليومية أو العمالة المتضررة ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص الدفعة الخامسة من المنحة بشكل إلكتروني.



