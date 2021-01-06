(بالأسماء/ manpower) | الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة فقط لجميع محافظات مصر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:31 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

(بالأسماء/ manpower) | الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة فقط لجميع محافظات مصر

يعد استعلام منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة جميع المحافظات من بين أكثر الخدمات الإلكترونية المطلوبة في الوقت الراهن والتي يتم تقديمها عبر المواقع الرسمية فقط وخاصة موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم السماح للمواطنين بمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة أو ما تعرف باسم “مبادرة عمال اليومية” من خلال رقم البطاقة فقط.

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة
قالت مصادر مسؤولة داخل وزارة القوى العاملة خلال الساعات الماضية بأنها قد قررت بصورة رسمية فتح باب الاستعلام عن مواعيد نزول الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة أمام كل المواطنين المستفيدين بها داخل مختلف المحافظات، وهذا عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الأرقام الهاتفية الخاصة بالوزارة.

وقد جاءت طريقة إجراء استعلام منحة ومبادرة عمال اليومية من خلال موقع وزارة القوى العاملة على هذا النحو التالي:

- سجل دخولك إلى موقع وزارة القوى العاملة.
- اختر خدمة الاستعلام عن مبادرة عمال اليومية برقم البطاقة.
- اكتب رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على استعلم.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021
أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص رابط مباشر يجعل كل المواطنين قادرين على إجراء الاستعلام عن مبادرة منحة العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهذا من أجل التسهيل على المواطنين المستفيدين من المنحة والتي تقدر قيمة الدفعة الواحدة فيها بنحو 500 جنيه مصري.

ويمكن الآن لكل الأشخاص الذين تحصلوا على دفعات سابقة من منحة العمالة، الدخول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا)، ومن ثم اختيار الخدمات العامة ثم الاستعلام عن مواعيد نزول الدفعات الجديدة من مبادرة عمال اليومية أو العمالة المتضررة ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص الدفعة الخامسة من المنحة بشكل إلكتروني.

(بالأسماء/ manpower) | الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 برقم البطاقة فقط لجميع محافظات مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة دفعة يناير 2021 صرف العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2021

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سانت اتيان مستمر في المفاوضات مع الزمالك لضم مصطفى محمد

منذ 37 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف عن موقف طاهر محمد بعد إصابته في مباراة سونيديب

منذ 39 دقيقة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بالبطاقة.. استعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020 عبر موقع manpower

Click here استعلام الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة

(برقم البطاقة) اعرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 دفعة ديسمبر 500 جنيه كافة المحافظات

(برقم البطاقة) استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 بالاسم والرقم القومي

(بالأسماء) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 برقم البطاقة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

Link رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة 2021 بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:12 م

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

01:03 م

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

02:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى