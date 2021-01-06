استعلم الآن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:25 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

استعلم الآن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 تم فتح باب الاستعلام عن أسماء المستفيدين منها من خلال موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت بالاسم والرقم القومي، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع المستفيدين من مبادرة عمال اليومية لمعرفة توفيت صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو المصالح الحكومية التابعة لوزارة القوى العاملة.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021
أكدت وزارة القوى العاملة بأنها قد سمحت للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالقيام بعملية استعلام منحة العمالة غير المنتظمة أول بأول خلال الدفعات السابقة، وهذا قبيل أيام من صرف الدفعة الجديدة للمواطنين عبر مكاتب وفروع البريد في مختلف المحافظات.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن أسماء منحة العمالة 2021 شهر يناير بالاسم والرقم القومي على النحو التالي:

اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.
اختر خدمة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021.
اكتب البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي.
اضغط على استعلم وعرض النتيجة.

رابط موقع القوى العاملة استعلام منحة العمالة 2021
أشارت تقارير رسمية داخل وزارة القوى العاملة بأن أعداد المستفيدين من منحة العمالة خلال الشهور الماضية قد تجاوزت 5 مليون مواطن من مختلف المحافظات، حيث تحصلوا على المستحقات المالية عبر مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي منذ أن بدء صرف الدفعة الأولى لمنحة العمالة الغير منتظمة في منتصف العام الماضي.

ويمكن الآن لملايين المواطنين المستفيدين من منحة العمالة شهر يناير 2021 الذهاب إلى موقع الوزارة ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص موعد صرف دفعة منحة العمالة الغير منتظمة على النحو التالي رابط موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا)، ولكن يجب على المواطن التأكد من كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك بصورة صحيحة حتى يتم الاستعلام بدون أي أخطاء.

استعلم الآن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

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