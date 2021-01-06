تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.60% خاسراً 33.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5529.66 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% خاسراً 43.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.30% خاسراً 13.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4543.86 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% خاسراً 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4631.85 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8109 صفقة







