إصابة قائدة المنتخب الأمريكي بفيروس كورونا

أعلنت أليكس مورجان، قائدة المنتخب الأمريكي المتوج بلقب كاس العالم 2019 لكرة القدم للسيدات، إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وخضوعها للعزل الذاتي.





وقالت مورجان /31 عاما/ عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء :"للأسف، ودعت أنا وعائلتي عام 2020 بمعرفة أننا أصبنا بعدوى كوفيد-19 خلال تواجدنا في كاليفورنيا لقضاء الأجازة.نحن في حالة معنوية جيدة ونتعافى بشكل جيد."





وأضافت :"بعد اكتمال فترة عزلنا، سأتبع الإرشادات الخاصة بالعودة في كرة القدم بأمريكا لضمان التعافي التام والتمكن من الانضمام لزميلاتي مجددا على الملعب في وقت قريب."





وتغيب مورجان، التي توجت مع منتخب بلادها أيضا بلقب كأس العالم 2015، عن معسكر المنتخب، والذي سيجرى الإعلان عن قائمته في وقت لاحق اليوم الأربعاء.





وشاركت مورجان في خمس مباريات ضمن صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في نهاية عام 2020، وذلك قبل العودة إلى فريقها السابق أورلاندو برايد.



