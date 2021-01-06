إصابة قائدة المنتخب الأمريكي بفيروس كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
أعلنت أليكس مورجان، قائدة المنتخب الأمريكي المتوج بلقب كاس العالم 2019 لكرة القدم للسيدات، إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وخضوعها للعزل الذاتي.

وقالت مورجان /31 عاما/ عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء :"للأسف، ودعت أنا وعائلتي عام 2020 بمعرفة أننا أصبنا بعدوى كوفيد-19 خلال تواجدنا في كاليفورنيا لقضاء الأجازة.نحن في حالة معنوية جيدة ونتعافى بشكل جيد."

وأضافت :"بعد اكتمال فترة عزلنا، سأتبع الإرشادات الخاصة بالعودة في كرة القدم بأمريكا لضمان التعافي التام والتمكن من الانضمام لزميلاتي مجددا على الملعب في وقت قريب."

وتغيب مورجان، التي توجت مع منتخب بلادها أيضا بلقب كأس العالم 2015، عن معسكر المنتخب، والذي سيجرى الإعلان عن قائمته في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وشاركت مورجان في خمس مباريات ضمن صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في نهاية عام 2020، وذلك قبل العودة إلى فريقها السابق أورلاندو برايد.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف عن موقف طاهر محمد بعد إصابته في مباراة سونيديب

منذ 37 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سانت اتيان مستمر في المفاوضات مع الزمالك لضم مصطفى محمد

منذ 35 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

01:12 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

01:03 م

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

02:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى