البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، قبل إجازة الأعياد والتي أقرتها البورصة غداً الأحد لمناسبة أعياد الميلاد، مع نشاط لأسهم قطاع الموارد الأساسية و العقارات و الخدمات المالية.





وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 660.151 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13432 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة.