روسيا تسجل 445 وفاة و24.2 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:20 م
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، 445 حالة وفاة و 24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، ارتفاع إجمالي الوفيات بذلك إلى 59951 حالة.

 

ووفقًا لموقع قناة "آر تي العربية"، ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و308601 إصابة.

 

وذكرت الصحة الروسية، تعافي 23055 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و685723 شخصًا.

 

وقد أفادتالبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، بأن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.


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