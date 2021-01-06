سانت اتيان مستمر في المفاوضات مع الزمالك لضم مصطفى محمد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد سامي
مازال مُستمر نادي سانت اتيان الفرنسي، في المفاوضات مع الزمالك، من أجل التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وقرر نادي سانت اتيان رفع عرضه الرسمي، بزيادة مليون ونصف مليون دولار، حيث كان العرض الأول 2 مليون دولار، ليصل إلى 3.5 مليون دولار.


ويُصر مسؤولي الفارس الابيض على موقفهم، في الحصول على 5 ملايين يورو، بجانب الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.


ويريد المهاجم الدولي الشاب الرحيل عن الزمالك، وخوض تجربة الاحتراف الخارجي، ولكن ناديه يرغب في الحصول على عائد مالي كبير، او الإنتظار إلي نهاية الموسم.

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