الأهلي يكشف عن موقف طاهر محمد بعد إصابته في مباراة سونيديب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بعد إصابته في مباراة الأمس أمام سونيديب بطل النيجر.





وقال عبد الحفيظ إن طاهر محمد طاهر اشتكى من إجهاد في العضلات الخلفية وإن شاء الله يلحق بالمباراة المقبلة.





وأضاف بأن إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وضع طبيعي لأن اللاعب لم يشارك إلا في مران واحد فقط وقبل مباراة الأمس أمام سونيديب.





وكان طاهر محمد طاهر قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي أمام سونيديب بالأمس متأثرا بالإصابة وحل زميله محمد مجدي أفشة بديلا له خلال الشوط الثاني في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بأربعة أهداف دون مقا



