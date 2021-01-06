عبدالحفيظ يعقد جلسة مع محمد شريف الأيام القادمة لتجديد تعاقده

يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع مهاجم الفريق محمد شريف خلال الأيام القادمة لتجديد تعاقده.





وقالت المصادر، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء كلف عبدالحفيظ بملف تجديد عقد اللاعب لموسمين إضافيين نظرا للعلاقة الجيدة التي تجمع الأخير بمدير الكرة، حيث ينتهي عقد شريف مع الأهلي مع نهاية الموسم القادم.





وأضافت المصادر، أن إدارة المارد الأحمر استقرت على تعديل عقد شريف بوضعه ضمن الفئة الثانية بدلا من الثالثة، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.





وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في سادس جولات الدوري العام.