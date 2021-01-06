أفغانستان تعلن مقتل 6 من طالبان في عملية عسكرية شمال البلاد

أفادت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ستة على الأقل من مسلحي حركة طالبان، وإصابة أربعة آخرون، خلال عملية عسكرية بإقليم باغلان شمال أفغانستان.

وبحسب قائد شرطة الإقليم، محمد واعظ صميمى، وقعت العملية أمس الثلاثاء على الطريق السريع "باغلان-سامانجان" لتطهيره من عناصر طالبان.

وأوضح صميمى، أنه "تم إبعاد الأعداء من الطريق السريع"، مشيراً إلى أن "العملية كانت ناجحة"، مضيفًا: "كان اثنان من أعضاء طالبان البارزين من بين القتلى".

وتابع: "يتم تطبيق خطة لتأمين الطريق السريع واستهداف الأعداء في القرى، التي تنطلق منها الأنشطة وتهدد الأشخاص والشركات على الطرق السريعة".

وأردف: "تم إقامة ستة مواقع أمنية على الطريق السريع وسنقوم بدوريات أيضاً".

ولم تعلق حركة طالبان بعد على العملية.