موعد وصول فرجاني ساسي القاهرة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد زكي
أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، موعد وصول التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلي القاهرة يوم الجمعة المقبل، وليس اليوم الأربعاء، حيث طلب اللاعب الحصول على إجازة والسفر إلى تونس بسبب ظروف خاصة.

وقال مصدر داخل الزمالك : فرجاني ساسي لم يخبر أي مسئول بالزمالك عن سفره إلى تونس، وحصل على تصريح سفره من الجهاز الإداري بتعليمات من أشرف قاسم.

وواصل : أحمد زاهر المدير الإداري بالزمالك تواصل مع فرجاني ساسي وأكد له أن  موعد وصوله الجمعة المقبل وليس اليوم.

ويغيب الدولي التونسي عن مواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام

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