برلماني: الفاتورة الإلكترونية تدعم تجارة الأون لاين.. وخطوة جديدة لزيادة الاستثمار

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد الضريبي، مؤكدا على أن قرار إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة جيد، كما أنها تعتبر خطوة البداية وليس النهائية لإسراع باقي الشركات في إجراءات الانضمام.

وشدد عامر، خلال البيان الصادر له، على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ للاستفادة من مزايا منظومة الفاتورة الالكترونية المعلن عنها من قبل الوزارة في وقت سابق، خاصة وان سيتم حرمان الغير مشتركين في المنظومة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية تساهم وبشكل كبير في القضاء على التهرب الضريبي، كما أنها تقوم بدعم التجارة الإلكترونية او مايطلق عليها بتجارة الاون لاين، مما تساعد على زيادة الاستثمار وتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الرقمنة ستكون الأداة التي تقضي على الفساد وتقتلعه من جذوره، فضلا عن دورها في القضاء على الروتين داخل المؤسسات الحكومية.

وطالب البرلماني، الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

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