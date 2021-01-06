محلل الأداء الجديد يبدأ عمله اليوم خلال مران الأهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
بدأ يوشا فالوديا محلل الأداء الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمله اليوم خلال مران الفريق الأحمر اليوم والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة الأهلي، ضم فالوديا للجهاز المعاون في الفريق الأحمر حيث وافق مسؤولو الأهلي على طلب موسيماني.

وأصبح يوشا فالوديا محلل الأداء الثالث في الجهاز الفني للأهلي لينضم للثنائي أحمد سليمان وموسى ماتيلبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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