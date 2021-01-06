استعلم الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة.. أسماء المقبولين في صرف منحة الـ 500 جنيه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:56 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021

استعلم الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة.. أسماء المقبولين في صرف منحة الـ 500 جنيه

منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، يشهد محرك البحث جوجل العديد من عمليات الاستقصاء حول موعد صرف منحة ال 500 لشهر يناير 2021، تلك الدفعة الخامسة للمرحلة الثانية التي أشار السيسي بصرفها إلى الفقراء وأصحاب الطبقات المتوسطة وعلى رأسهم المتقاعدين عن عملهم إزاء أزمة كورونا التي تفشت في البلاد وركد الاقتصاد بسببها، ومن المعروف أن المرحلة الأولى كانت تتضمن ثلاثة أشهر على التوالي يوليو أغسطس سبتمبر، بينما المرحلة الثانية تتضمن ديسمبر 2020 وشهري يناير وفبراير 2021، وأنفقت الحكومة على منحة العمالة الغير منتظمة أكثر من 2 مليار جنيه للمستفيدين.

منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي
أشارت وزارة القوى العاملة والهجرة بأن هناك أكثر من مليون و600 ألف مستفيد قاموا بصرف المرحلة الأولى للمنحة، وتتهيأ الوزارة لتخصيص مبالغ المرحلة الثانية من ميزانية الدولة والتي تقوم عليها وزارة المالية لتعلن بعدها عن أسماء المقبولين في صرف منحة الـ 500 جنيه، وتحاول الحكومة أن توصلها إلى مستحقيها ومن هم في آمس الحاجة إليها، لذلك قد تستغرق عملية فحص الطلبات المقدمة لبعضاً من الوقت حتى يتم مراجعتها بشكل صحيح.

استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة
يمكن معرفة منحة العمالة الغير منتظمة شهر يناير من خلال الخطوات التالية:

- النقر علىم الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- ثم الضغط على خيار الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
- كتابة الاسم الرباعي للمستفيد.
- اختيار المحافظة.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ثم ادخال رقم الموبايل الذي قمت بإستخدامه في التسجيل.
- ادخال الرمز التأكيدي المرسل.

وبمجرد الضغط على كلمة استعلام ستظهر لك فورا كافة التفاصيل على الشاشة.

استعلم الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة.. أسماء المقبولين في صرف منحة الـ 500 جنيه

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