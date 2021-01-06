بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:49 م
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
بالرقم القومي.. رابط  وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2021

يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة،الاستعلام عن المعاش عن طريق ادخال الرقم القومي عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من الأمور التي يبحث عنها الناس في الوقت الحالي عبر محركات البحث جوجل وخاصة غير القادرين من الأسر المحدودة والفقيرة التي لا يزيد دخلها عن 400 جنية شهري.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 
- يصرف المعاش لمن يكون مصري الجنسية.
- لابد أن يكون ليس لهم دخل شهري حيث تصرف لكل الأرامل والمطلقات والأيتام والرجال من الأسر التي لا يزيد دخلهم عن 400 جنية شهري.
- يجب أن لا يكون يحصل على معاش أخر من الدولة.
- المصاب بأعاقة لابد أن يقوم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة المصرية.

رابط الاستعلام على معاش تكافل وكرامة يناير 2021
- ادخال كل البيانات الصحيحة والمتابعة باستمرار عبر الدخولعلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي (( هنا ))
- يتم الاستعلام بالضغط من خدمات الموقع على خدمة الاستعلام على معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر و يناير عام 2021.
- ثم يظهر لك كل النتائج المتاح على معاش تكافل وكرامة.

بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2021

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