إصدار فاتورة التليفون الارضي يناير 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات | خطوات الاستعلام والسداد الإلكتروني

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:51 م
فاتورة التليفون الارضي يناير 2021
فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

إصدار فاتورة التليفون الارضي يناير 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات | خطوات الاستعلام والسداد الإلكتروني

منذ بداية العام الجديد يبحث عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 والتي من المفترض أن يتم طرحها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها لعملائها ، وفي هذا المقال نشرح كافة التفاصيل التي تهم متابعينا عن فواتير التليفونات المنزلية وكيفية الاستعلام عن قيمتها وسدادها والمواعيد والمهلة المتروكة لذلك.

إصدار فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021
سوف يصبح بإمكان العملاء الاستعلام عن الفاتورة بداية من يوم 15 يناير الجاري.

وسيكون متاحا أيضا سداد الفواتير من خلال الطرق الآمنة التي توفرها الشركة للعملاء.

نشير إلى أن الفاتورة التي سيتم طرحها في شهر يناير 2021  تختص بالربع الاخير من العام الماضي.

خطوات الاستعلام والسداد
وبالنسبة لكيفية معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي ودفعها إلكترونيا ، فمن الممكن الحصول على هذه الخدمات عبر دخول موقع الشركة واتباع الخطوات الآتية:

- الولوج إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
- ثم اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت.
- بعدها عليكم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف الثابت ، ورمز المنطقة.
- كما سيكون من الضروري الضغط على زر إظهار الفواتير.

أما عن سداد الفواتير، فتجدر الإشارة إلى أنه  يجب على المستخدم أن يسدد قبل أن تنتهي الفترة المخصصة للسداد.

ذلك حتى لا يتعرض لتطبيق الإجراءات التي وضعتها الشركة لمن يتأخر في السداد وهي:

- تحويل الخط إلى استقبال فحسب.
- ثم قطع الخدمة بشكل نهائي.
- بعد ذلك إيقاف الخط وخدمة الإنترنت المنزلي

ويمكنكم أن تقوموا بالسداد من خلال الخدمات للكاش والفوري التي تتوفر بكل شركات الاتصالات الخاصة بالمحمول.

أيضا، ممكن السداد عبر أمان ومن خلال ماكينات أي تي إم البنكية.

أيضا من المتاح دوما الدفع بشكل مباشر بأقرب سنترال للعميل.

إصدار فاتورة التليفون الارضي يناير 2021 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات | خطوات الاستعلام والسداد الإلكتروني

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