الهلال يقرر الإستغناء عن عمر خريبين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إستقرت على الإستغناء عن خدمات الدولي السوري عمر خريبين.


وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن مصادر خاصة في إدارة الزعيم كشفت أن الهلال لا ينوي تقديم اي عروض لإبقاء خريبين في صفوف الفريق.


ودخل اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له الإنتقال لأي نادي دون العودة إلى الهلال في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة إمكانية توقيع مخالصة المهاجم السوري بسبب عدم حاجة رازفان لوشيسكو لخدماته.

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