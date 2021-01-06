اعرف حالا موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 بالرقم القومي





ننشر لكم في المقالة التالية موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 بالرقم القومي، حيث يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين على منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة، والتي من المقرر صرفها على ثلاثة أشهر من شهر يناير وحتى شهر مارس من العام الحالي.





ووفقا للمصادر، سيتم الاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لجميع المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا والمقدرة بمبلغ 500 جنيها.





منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة أنه سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى المستحقين، حيث تحتوي الرسالة على موعد ومكان صرف المنحة، وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها لسهولة الاستعلام عن المنحة عن طريق اتباع التالي:

- ثم يجب إختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

- بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومى الخاص بالمستعلم.

- وأخيراً يتم النقر على استعلام.