أضرار مادية في القاعدة الروسية بعد القصف التركي في سوريا

أعلنت مصادر، اليوم الأربعاء، عن أضرار مادية في القاعدة الروسية بعد القصف التركي في مناطق الشمال السوري.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في وقت سابق، بقصف تركي استهدف قاعدة عسكرية روسية في محيط بلدة تل تمر بشمال سوريا.

أعلن المرصد السوري، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 4 مدنيين بانفجار بالقرب من مدينة رأس العين السورية.

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، مقتل 10 أشخاص من الفصائل الموالية لأنقرة وقوات قسد، خلال اشتباكات قرب بلدة عين عيسى شمالي البلاد.

أرسلت السلطات الروسية، في وقت متأخر أمس الأحد، المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة في شمال سوريا.