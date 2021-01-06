مصور مقطع فيديو الحسينية ينفي القبض عليه.. ويعلق: كنت أدلي بأقوالي





وأشار إلى أن كان يوجد مرضى آخرين يحاول الأطباء والممرضين تقديم الاسعافات اللازمة لهم.



ورجح أن يكون سبب الوفاة هو نقص الأكسجين لافتا إلى أنه علم بتأخر وصول السيارة المفترض أن تزود تنك الأكسجين بالمستشفى وكانت وصلت يوم الواقعة في الساعة العاشرة والنصف والوفيات حدثت في نحو التاسعة والنصف.



وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزياره لمستشفي الحسينية المركزي لمتابعة سير إنتظام العمل داخل المستشفي والاطمئنان علي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه للمرضي ولمصابي فيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين علي المستشفي.



تفقد المحافظ أقسام العناية المركزة والحضانات والعناية العادية وشبكة الغازات وتمت الإشارة إلي أن سعة تنك الأوكسجين بالمستشفي 6 آلاف لتر والإستهلاك اليومي للأوكسجين 1700 لتر والشبكة الإحتياطيةبسعة 880 لتر بالإضافة إلي 44أسطوانة أوكسجين متحركة وجميع غرف العناية المركزة موصله بشبكه الغازات وبها إسطوانات أكسجين إحتياطية.



كما وجه المحافظ مدير المستشفي بضرورة تواجد افراد الامن ببوابات المستشفي لاحكام الرقابة والسيطرة علي عملية الدخول والخروج من وإلي المستشفي وللحد من التكدس أمامها، مؤكدا علي ضرورة الوقوف صفا واحدا والتحرك بشكل سريع لمواجهة الازمة والتغلب عليها.



أكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وبروتوكولات العلاج المحددة لمصابي فيروس كورونا وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية للتعامل مع المصابين، مشيرا الي أنه يتم مراجعة المخزون الاسترايجي للاكسجين بشكل يومي بجميع مستشفيات المحافظة وإعداد تقرير للعرض علي مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتأمين احتياجات المستشفيات من الأكسجين.



كما تقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساه لأسر المتوفيين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنيًا لمصابي فيروس كورونا ولجميع المرضى الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

نفى أحمد نافع مصور مقطع فيديو وفاة 4 من مرضى كورونا بمستشفى الحسينية إلقاء الأجهزة الأمنية القبض أو التحفظ عليه مؤكدا أنه هو من ذهب إلى النيابة العامة للإدلاء بأقواله.وقال موثق الفيديو أمام وكيل النائب العام بالنيابة العامة في الحسينية إنه صعد إلى مقر العناية المركزة المحتجز فيها مرضى كورونا بعدما علم بوفاة أكثر من حالة، مشيرا إلى أنه عندما وصل فوجئ بوفاة عمته ومرضى آخرون.