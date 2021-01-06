تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.


وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

في حراسة المرمي : دي خيا.

في خط الدفاع : بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شو.

في خط الوسط : فيرنانديز، بوجبا، دي بيك.

في خط الهجوم : كافاني، راشفورد، مارسيال.

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