وفيات كورونا تصل إلى 76.4 ألف حالة في بريطانيا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 2.78 مليون حالة إصابة.

وقد أفادت بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 76 ألفاً و428 حالة.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 6383 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.