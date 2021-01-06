عبد الحفيظ ينفي وجود أي مشاكل مع جيرالدو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود أي مشاكل مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر في الفترة الحالية بعد رفع اسمه من القائمة.

وأضاف :"لا توجد أي مشاكل، عقدت جلسة معه عندما كنا نتعاقد مع والتر بواليا وأبلغته بالخطوات المقبلة، والرؤية الفنية للجهاز الفني بخصوصه وبكل احترام، حتى لا يكون عنده أي غمخوض".

وتابع :"اللاعب متواجد في النادي الأهلي منذ موسم ونصف وكان مشاركا في التتويج بالبطولات، وحقق مكاسب وكان متواجد مع الفريق".

وأشار :"جيرالدو تحدث معي وأبلغه بأنه سيكون هناك اتفاق مع وكيله البرازيلي، وهو متواجد في مصر حاليا ويؤدي تدريبات علاجية للتعافي من الإصابة ولو أراد الاستمرار في الأهلي حتى نهاية الموسم ليس هناك أي مشكلة".

واختتم حديثه :"جيرالدو يملك مجموعة من العروض وسيتم مناقشتها مع وكيله خلال الفترة الحالية".

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