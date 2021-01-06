خاص- حقيقة عرض براغا البرتغالي لضم مهاجم الأهلي محمد شريف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة عرض براغا البرتغالي لضم مهاجم الفريق محمد شريف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية بشأن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف، أن الأهلي علم بعرض براغا من اللاعب نفسه، بعد أن تواصل احد الوكلاء مع الأخير وأبلغهم برغبته في البقاء داخل جدران القلعة الحمراء.

وتابع، أنه من المنتظر أن يصل الأهلي عرضا رسميا من الفريق البرتغالي خلال الأيام القادمة لضم محمد شريف، مؤكدا أن موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر هو صاحب القرار في حسم هذا الملف. 


وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في سادس جولات الدوري العام.

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