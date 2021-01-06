الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة قيد مهاجم الفريق الكونغولي والتر بواليا المنضم حديثا للمارد الأحمر.

وقال المصدر، ان الأهلي لم يقيد اللاعب حتى الآن في قائمة الفريق المحلية، مؤكدا أنه لا توجد أية أزمات بشأن قيده.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أكد أن الكونغولي والتر بواليا سيكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وسيتم قيده بدلا من الأنجولي جيرالدو.

وفاز الأهلي على سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.

وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها بعد غدٍ الجمعة على ملعب السويس.

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