رابيد تيسيت لفريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد زويد
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لكشف "رابيد تيست"، صباح اليوم داخل ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري.


وتنص تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم، على إجراء تحليل رابيد تيست للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا، قبل المباريات في مسابقة الدوري الممتاز ب 48 ساعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد سبع نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، ستقام في الثاني عشر من الشهر الجاري.

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