مدافع الزمالك ينتقل لنجوم المستقبل على سبيل الإعارة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أنهى نادي نجوم المستقبل الذي يلعب في القسم الثاني، ضم محمد طارق لاعب الزمالك مواليد2002 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع اختيار ادارة نجوم المستقبل علي محمد طارق، بعد ترشيحات من أمير عزمي المدير الفني للفريق، الذي سبق وأن قام بتدريب اللاعب من قبل عندما كان يعمل داخل نادي الزمالك.

ويعد طارق واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين في مركز خط الدفاع ويتنئ له الجميع بمستقبل باهر في هذا المركز.

يذكر ان نادي النجوم كان قد أعلن في وقت سابق عن تعيين أمير عزمي مجاهد على رأس القيادة الفنية للفريق الاول لكرة القدم

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري العام

منذ 43 دقيقة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أوباما يوضح تصريحاته المثيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ أقل من ساعتين

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

12:54 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى