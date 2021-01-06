تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب سان ماميس، معقل الأخير.





ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أرومو، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري، ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي.



