تسجيل 250 ألف إصابة جديدة و4 آلاف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 21 مليونًا و036 ألفًا و174 حالة، فيما وصلت حصية الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن هذا الفيروس إلى 357 ألفًا و067 حالة.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الماضية 250 ألفاُ و173 إصابة جديدة و3 آلاف و936 حالات وفاة بكوفيد-19.

 

وكانت ولاية نيويورك، تعد الأكثر تضررًا من الجائحة في البلاد، بتسجيلها 38 ألفا و743 حالة وفاة بمرض كوفيد-19.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري العام

منذ ساعة الا ربع

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ أقل من ساعتين

أوباما يوضح تصريحاته المثيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

12:54 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى