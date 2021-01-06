الزمالك يستعد لطلائع الجيش في غياب روقة وساسي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمد زكي
يواصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.

ويشهد المران، انتظام جميع لاعب الفريق وفقاً لتعليمات باتشيكو، مع غياب محمد أشرف روقة لاعب وسط الأبيض لللإصابة بفيروس كورونا، كما يغيب التونسي فرجاني ساسي بعدما غادر مصر أمس.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبي الفريق أمس، وطالبهم بضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل إعتلاء القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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