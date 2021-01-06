الفجر الفني يكشف حقيقة تعاون تامر حسني مع وليد منصور وروبي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتشر مؤخرًا عدة أخبار تفيد استعداد النجم تامر حسني، لتجربة سينمائية جديدة مع الفنانة روبي، والمنتج وليد منصور، وأكدت تلك الأخبار على استقرارهم على اسم الفيلم الذي من المفترض أن يبدء فريق عمله تصوير أولى مشاهده خلال الشهور القليلة المقبلة.

وعلم"الفجر الفني" من مصادره أنه لاصحة لتلك الأخبار ولا يوجد في الوقت الحالي مشروع سينمائي يجمع النجم تامر حسني، بروبي وبالمنتج وليد منصور.

في سياق آخر انتهي تامر حسني، من تصوير الأغنية الخاصة لبطولة العالم لكرة اليد والمقرر طرحها لأول مرة بحفل البطولة يوم 13 من يناير الجاري بالصالة المغطاه باستاد القاهرة.

أخبار تهمك

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ 43 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

منذ 33 دقيقة

أوباما يوضح تصريحاته المثيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:14 م

الكشف عن حقيقة قيد والتر بواليا المنضم حديثا للأهلي

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

01:03 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى