أوباما يوضح تصريحاته المثيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد زكي
حرص يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي بنادي الزمالك، على توضيح تصريحاته التي اثارت الجدل أمس، بشأن ترحيبه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال "أوباما" في فيديو نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : أنا زملكاوي حتى الموت ولن ألعب في أي نادي بمصر إلا الزمالك".

وأضاف : في أول دقتين بالحلقة قولت في اثنين أو ثلاثة من المستحيل أن يلعبوا بالنادي الأهلي من ضمنهم يوسف أوباما، لأن الناس قامت بفهم تصريحاتي بشكل خاطئ.

الجدير بالذكر، أن يوسف أوباما صرح أمس ببرنامج "اللعيب" بأن شرف لأي لاعب الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، وفي حالة رفض الزمالك تواجده والتخلى عنه سوف ينتقل إلى صفوف الأهلي.

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