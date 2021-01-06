تعديل مواعيد مباريات فى الدورى لتعارضها مع مونديال اليد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
اجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض مباريات الاسبوع السابع للدورى الممتاز لتعارضها مع مواعيد مباريات كاس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر وجاءت التعديلات على النحو التالى:

اقامة مباراة سموحة مع البنك الاهلى باستاد الاسكندرية يوم الثلاثاء 12 يناير الجارى الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

اقامة مباراة المصرى مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة الخامسة مساء بدلا من اقامتها يوم السبت 16 يناير.

اقامة مباراة الاهلى والانتاج الحربى باستاد السلام يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة السابعة والنصف مساء بدلا من اقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

اقامة مباراة الجونة مع الاتحاد باستاد خالد بشارة بالجونة يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتها الساعة الخامسة مساء.

اقامة مباراتى انبى وسيراميكا كليوباترا باستاد بترو سبورت وبيراميدز مع المقاولون باستاد الدفاع الجوى يوم الجمعة 15 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من اقامتهما يوم السبت 16 يناير.

كما تقرر اقامة مباراة الاتحاد وانبى المؤجلة من الاسبوع الرابع باستاد الاسكندرية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الثانية والنصف عصرا.

اقامة مباراة الاسماعيلى والمقاولون المؤجلة من الاسبوع السادس باستاد الاسماعيلية يوم الاثنين 18 يناير الساعة الخامسة مساء

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