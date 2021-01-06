طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية اللذيذة

نقدم لك عزيزتي وصفة بسيطة لتحضير كيكة الشوفان الصحية اللذيذة في المنزل لأفراد أسرتك، وخاصة الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم، فهي مفيدة جدا لهؤلاء.





مقادير كيكة الشوفان الصحية اللذيذة

- احضري 2 كوب من الدقيق

- احضري 2 من البيض

- احضري 2 كوب من ال حليب

- احضري 2 ملعقة من الخل

- كوب من السكر الأسمر

- 2 ملعقة من بيكنج بودر وملعقة من بيكربونات الصوديوم

- احضري ملعقة من القرفة

- ونصف ملعقة من الملح

- الشوفان : 2 كوب

- الجوز: كوب (مجروش)

- التمر: 3/4 الكوب





طريقة تحضير كيكة الشوفان الصحية اللذيذة

- امزجي الحليب والخل في وعاء صغير.

- اخفقي البيض مع السكر الأسمر والزيت في وعاء ثم أضيفي مزيج الحليب واخفقي من جديد.

- اخلطي في وعاء ثانٍ الدقيق مع البايكنغ باودر، بيكربونات الصوديوم، القرفة والملح.

- أضيفي المكونات الجافة إلى تلك السائلة وامزجي باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.

- أضيفي أخيراً الشوفان، التمر والجوز وامزجي من جديد.

- وزعي العجينة على قالب كيك ثم اخبزيه في الفرن لحوالي 40 – 45 دقيقة.

- اتركي الكيك يبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق ثم قدميه.