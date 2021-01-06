فيروس كورونا يضرب سموحة قبل لقاء الإنتاج

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه عن إصابة 11 لاعباً من صفوف فريقه بفيروس كورونا قبل مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى السابعة ونصف مساء غداً الخميس بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .





وكتب رئيس سموحه على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك أن قايمة الفريق تضم 22 لاعباً بينهم 11 مصابين بفيروس كورونا .





وأضاف فرج عامر أن اللاعبين الناشئين لم يتم عمل مسحة طبية لهم حتى الآن .





ويحتل سموحه المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد عشر نقاط بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط .



