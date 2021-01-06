تأجيل استئناف سما المصري لجلسة 3 فبراير

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصرى على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري، لجلسة 3 فبراير.

وحضرت المتهمة مرتدية ملابس الحبس والكمامة.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمة، بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع".

كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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