جربي هذه الوصفة لشعر أكثر صحة ولمعان

هناك وصفة مذهلة تعيد لشعرك الحيوية واللمعان من جديد وتجعله أكثر صحة، كل ما عليك فقط اتباع الخطوات التي سنعرضها لك في السطور التالية للحصول على شعر صحي ولامع وللحد من تساقط الشعر بشكل تدريجي:





- ضعي3 أكياس من الشاي الأسود في كوب من الماء المغلي واتركيه بضع دقائق حتى يذوب تمامًا

- ثم ضعي ملعقتين من النسكافيه وملعقتين من بودرة الكاكاو، واخلطي المكونات جيدا.

- أضيفي بعد ذلك ملعقة واحدة من القرنفل المطحون مع 4 ملاعق من الحناء أو السدر.

- أضيفي ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من المحلب و3 ملاعق كبيرة من الزبادي وامزجي الخليط جيدا.

- أضيفي عصير نصف حبة من الليمون الطازج واتركيه مدة 1/2 ساعة في درجة حرارة الغرفة.

- مشّطي شعركِ جيدًا للتخلص من أي عقد فيه، وبعد ذلك ضعي المزيج على شعركِ بدءًا من الجذور وانتهاء بالأطراف، واتركيه على شعرك من 3 إلى 6 ساعات مع تغطية رأسك بقبعة الاستحمام أو كيس من البلاستيك

- اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر جيدًا للتخلص من بقايا القناع





ملحوظة