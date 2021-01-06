جربي هذه الوصفة لشعر أكثر صحة ولمعان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
هناك وصفة مذهلة تعيد لشعرك الحيوية واللمعان من جديد وتجعله أكثر صحة، كل ما عليك فقط اتباع الخطوات التي سنعرضها لك في السطور التالية للحصول على شعر صحي ولامع وللحد من تساقط الشعر بشكل تدريجي:

- ضعي3 أكياس من الشاي الأسود في كوب من الماء المغلي واتركيه بضع دقائق حتى يذوب تمامًا
- ثم ضعي ملعقتين من النسكافيه وملعقتين من بودرة الكاكاو، واخلطي المكونات جيدا.
- أضيفي بعد ذلك ملعقة واحدة من القرنفل المطحون مع 4 ملاعق من الحناء أو السدر.
- أضيفي ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من المحلب و3 ملاعق كبيرة من الزبادي  وامزجي الخليط جيدا.
- أضيفي عصير نصف حبة من الليمون الطازج واتركيه مدة 1/2 ساعة في درجة حرارة الغرفة.
- مشّطي شعركِ جيدًا للتخلص من أي عقد فيه، وبعد ذلك ضعي المزيج على شعركِ بدءًا من الجذور وانتهاء بالأطراف، واتركيه على شعرك من 3 إلى 6 ساعات مع تغطية رأسك بقبعة الاستحمام أو كيس من البلاستيك
- اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر جيدًا للتخلص من بقايا القناع

ملحوظة
يجب عليك اضافة القليل من الشامبو عند غسل الشعر، وتكرار الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، وفي حال كان شعرك أكثر عرضة للجفاف يمكنك فرك جذوره وأطرافه بزيت جوز الهند المركَّز، كما يجب تجنب استخدام الماء الساخن في غسل شعرك؛ لتجنب بهتان لونه، واحرصي دومًا على شطف الشعر بالماء البارد في نهاية الاستحمام.

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