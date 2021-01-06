محافظ الدقهلية يتفقد سيارة نقطة إطفاء الغراقة بأجا

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سيارة اطفاء وحدة اطفاء قرية الغراقة بمركز اجا بعد اجراء اعمال الصيانه الشاملة لها واعادتها لمنظومة العمل، وذلك بحضور اللواء احمد مهدى مدير الحماية المدنية بالدقهلية، والعقيد احمد عوض رئيس اطفاء الدقهلية.



وقد اوضح المحافظ ان تكلفة توفير سيارة اطفاء واحدة جديدة تبلغ 6 مليون جنيه، وان اعمال الصيانة للسيارة المشار اليها بلغت 103 ألف جنيه فقط مضيفا بأنه سبق وتمت اعمال الصيانة لسيارتين اطفاء اخرتين وتم اعادتهم ايضا لمنظومة العمل بتكاليف ضئيلة بالمقارنة اذا تم شراء سيارات جديدة.



هذا وقد اكد محافظ الدقهلية ان الاهتمام باعمال الصيانة للمعدات المستخدمة فى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين يضاعف بشكل كبير من العمر الافتراضى لها ويزيد من كفائتها ويساهم فى توفير الانفاق وترشيدة.



واوضح محافظ الدقهلية أنه اصدر توجيهاتة لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بضرورة وضع خطط لاعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات لديهم حرصا على المال العام وزيادة كفاءة المعدات فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين كل فى نطاقه.





جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة متابعة اعمال الصيانة للمعدات والسيارات بالوحدات الحكومية لتعظيم الاستفادة منها، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



