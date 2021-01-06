محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي الأول لمحلة دمنة منذ تحويلها من قرية لمركز

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية.



وقال المحافظ إن هذا هو أول مخطط استراتيجي لمحلة دمنة بعد أن تحولت من قرية إلى مدينة فى عام 2009 ويستهدف التيسير على المواطنين للحصول على تراخيص البناء والعمل فى تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.



وأضاف أنه قريبا سيتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة جمصة وأيضا باقي قرى مركز المنصورة، كما أضاف بأنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الجهات المختصة لإعداد الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لباقى مدن وقرى المحافظة.



وأوضح محافظ الدقهلية ان اجمالى ماتم اعتمادة من كافة المخططات ( استراتيجية - تفصيلية - ومعدلة ) بلغ 88 مخططا على مستوى المحافظة.



وقال ان ذلك يأتى في إطار العمل المستمر والجهود التى تبذلها محافظة الدقهلية من خلال الادارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بهدف الانتهاء من كافة المخططات الاستراتيجيةو التفصيلية والاحوزة العمرانية على مستوى المحافظة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل الجاد لايجاد الحلول لجميع مشكلات المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية ان المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق ( سكنية وسكنية مختلط والخدمية) وكذا عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، واضاف محافظ الدقهلية ان الإنتهاء من كافة المخططات يستهدف التيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.



وأوضح المحافظ،أن المخطط يساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدوله المصرية 2030.



ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة أن العمل متواصل من أجل الانتهاء من كافة المخططات وذلك وفقا لتعليمات المحافظ للتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم بنطاق المحافظة.

