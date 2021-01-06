إيقاف التعديات في المهد وصيانة وتركيب 122 كشاف إنارة ببني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أكد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة المحاسب نشأت معبد، تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية براوة برش وتعقيم مبنى الوحدة ومكتب البريد والتموين والتضامن الاجتماعي والوحدة الصحية، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين المترددين على منافذ ومكاتب الخدمات وارتدائهم الكمامات الواقية حفاظًا على سلامتهم وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت الوحدة بوقف التعديات في المهد على الأراضي الزراعية والإزالة لحالة تعدبزمام عزبة ذكي فاضل التابعة لمجلس قروي ننا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية ونفاذا للقانون، وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

في حين تم متابعة مستوى الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها قياسا بالتوقيت الزمني للانتهاء، حيث تم متابعة إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية ميانة، ومدرسة التعليم الأساسي بقرية الدير وبراوة، علاوة على معاينة طريق ترعة العصرة وإزالة المعوقات به تمهيدًا للبدء في رصفه وذلك بالتنسيق مع قطاع الري والطرق والمساحة.

بينما تم مراجعة أعمدة الكهرباء بالطرق العامة بين القرى والشوارع الرئيسية حيث تم صيانة وتركيب 122 كشافا بشوارع المدينة ومنطقة الشهداء والشيخ حرب وقريتي قاي وأبو شهبة، وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية لا سيما في فترة الشبورة الصباحية.

ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة تكثيف جهودها فى ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري فى مختلف القطاعات، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من إزالة 80 طن قمامة ومخلفات بشوارع المدينة ودائرة مجلس قروي قاي.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر لتجنب الغلق الكامل للمنشآت وتجنب الآثار الإقتصادية التي تنتج عن هذه الخطوة، مع تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخص مواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وحرم الطريق العام ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفق المخطط الزمني لها.

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